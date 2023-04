Капітан Барселони Серджі Бускетс може залишитися залишиться в клубі ще на рік.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

34-річний півзахисник близький до підписання нової угоди строком до кінця наступного сезону.

Sergio #Busquets is getting closer to extend his contract with #Barça until 2024. #transfers