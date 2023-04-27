Бускетс визначився з майбутнім у Барселоні

Півзахисник готовий залишитись у клубі

Півзахисник Барселони Серджі Бускетс вирішив продовжити контракт із клубом.

Про це повідомляє AS.

34-річний футболіст повідомив партнерів у роздягальні, що має намір ухвалити пропозицію клубу. Йому запропонували контракт на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

При цьому, зарплату гравця буде суттєво знижено. Ключову роль у цьому рішенні відіграла нещодавня вечеря з Ліонелем Мессі та Хорді Альбою.

Цього сезону Бускетс провів 25 матчів у Ла-Лізі і відзначився трьома асистами.

Раніше Барселона мінімально програла Райо Вальєкано.