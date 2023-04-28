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Баварія готова продати Гнабрі

Серж Гнабрі влітку може змінити клуб
Сьогодні 17:42 178 0
Баварія готова продати Гнабрі
#Баварія, #Серж Гнабрі

Джерело - sport.ua.

Баварія готова під час літнього трансферного вікна продати свого вінгера Сержа Гнабрі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

При цьому сам футболіст з приводу свого майбутнього ще не визначився. Гнабрі все влаштовує в Баварії, у нього хороші стосунки з партнерами по команді.

Контракт Гнабрі з Баварією закінчується влітку 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 12 голів і 11 асистів у 42 матчах у всіх турнірах.

Раніше Тухель хоче підписати Каземіро у Баварію.

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