Баварія готова продати Гнабрі

Серж Гнабрі влітку може змінити клуб

Баварія готова під час літнього трансферного вікна продати свого вінгера Сержа Гнабрі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

При цьому сам футболіст з приводу свого майбутнього ще не визначився. Гнабрі все влаштовує в Баварії, у нього хороші стосунки з партнерами по команді.

Контракт Гнабрі з Баварією закінчується влітку 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 55 мільйонів євро. У нинішньому сезоні на його рахунку 12 голів і 11 асистів у 42 матчах у всіх турнірах.

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