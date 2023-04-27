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Тухель хоче підписати Каземіро у Баварію

Баварія шукає півзахисника
Сьогодні 20:16 142 0
Тухель хоче підписати Каземіро у Баварію
Фото - gettyimages
#Баварія, #Каземіро, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Томас Тухель

Джерело - football.ua.

Баварія може підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро.

Про це повідомляє Kicker.

Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче підписати орієнтованого на оборону півзахисника, який діє у ролі "шістки".

Фахівець вражений здібностями Каземіро. Якщо підписати його не вдасться, Тухель хоче бачити в команді гравця з аналогічними якостями.

Нагадаємо, що Каземіро перейшов у Манчестер Юнайтед із Реала влітку минулого року.

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