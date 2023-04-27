Тухель хоче підписати Каземіро у Баварію

Джерело - football.ua.
Баварія може підписати півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро.
Про це повідомляє Kicker.
Головний тренер Баварії Томас Тухель хоче підписати орієнтованого на оборону півзахисника, який діє у ролі "шістки".
Фахівець вражений здібностями Каземіро. Якщо підписати його не вдасться, Тухель хоче бачити в команді гравця з аналогічними якостями.
Нагадаємо, що Каземіро перейшов у Манчестер Юнайтед із Реала влітку минулого року.
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