Ройс продовжив контракт з Боруссією

Півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Ройс продовжив контракт до кінця наступного сезону.

"У мене все ще є величезне бажання зробити все можливе для клубу, в якому я провів більшу частину свого життя. Для мене, як і раніше, немає нічого кращого, ніж забивати голи перед найкращими вболівальниками у світі та на найкрасивішому стадіоні у світі й святкувати перемоги разом.

Ось чому я радий, що продовжив свій контракт ще на рік. Я завжди говорив, що волів би більше не грати за жоден інший клуб, крім Боруссії", - сказав Ройс.