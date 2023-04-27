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Ройс продовжив контракт з Боруссією

Марко Ройс наступний сезон буде грати у Боруссії
Сьогодні 18:28 155 0
Ройс продовжив контракт з Боруссією
#Ройс, #Боруссії Дортмунд

Джерело - bvb.de.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Марко Ройс підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Ройс продовжив контракт до кінця наступного сезону.

"У мене все ще є величезне бажання зробити все можливе для клубу, в якому я провів більшу частину свого життя. Для мене, як і раніше, немає нічого кращого, ніж забивати голи перед найкращими вболівальниками у світі та на найкрасивішому стадіоні у світі й святкувати перемоги разом.

Ось чому я радий, що продовжив свій контракт ще на рік. Я завжди говорив, що волів би більше не грати за жоден інший клуб, крім Боруссії", - сказав Ройс.

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