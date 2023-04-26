Сілва: Голанд має той самий менталітет Роналду

Хавбек Манчестер Сіті розповів про Ерлінга Голанда

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд має такий же менталітет, як у Кріштіану Роналду.

Про це розповів одноклубник норвежця Бернарду Сілва.

"Його показники голів - це неймовірно. Це рівень Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Сподіваюся, Ерлінг зможе продовжувати йти цим шляхом, тому що нам потрібні його голи до останньої гри сезону.

Актуально: Голанд побив рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Він, безумовно, має той самий менталітет Роналду, завжди хоче бути в карному, завжди хоче забити. Йому все одно, торкнеться він м'яча один раз чи два. Він просто хороший форвард", - сказав Бернарду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!