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Сілва: Голанд має той самий менталітет Роналду

Хавбек Манчестер Сіті розповів про Ерлінга Голанда
Сьогодні 13:39 242 0
Сілва: Голанд має той самий менталітет Роналду
Фото: Getty Images
#Бернарду Сілва, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Кріштіану Роналду

Джерело - Goal.com.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд має такий же менталітет, як у Кріштіану Роналду.

Про це розповів одноклубник норвежця Бернарду Сілва.

"Його показники голів - це неймовірно. Це рівень Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Сподіваюся, Ерлінг зможе продовжувати йти цим шляхом, тому що нам потрібні його голи до останньої гри сезону.

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Він, безумовно, має той самий менталітет Роналду, завжди хоче бути в карному, завжди хоче забити. Йому все одно, торкнеться він м'яча один раз чи два. Він просто хороший форвард", - сказав Бернарду.

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