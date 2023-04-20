Голанд побив рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі проти Баварії відзначився своїм 35-м голом у Лізі чемпіонів.
Цього сезону Ерлінг має вже 12 голів у головному клубному євротурнірі. Норвежець — найкращий бомбардир поточного розіграшу Ліги чемпіонів, на чотири голи випереджаючи Мохамеда Салаха з Ліверпуля.
Крім того, Голанд став автором чергового рекорду в Лізі чемпіонів. Він швидше за інших в історії турніру дістався позначки у 35 голів — для цього нападникові знадобилися 27 матчів.
Автори найшвидших 35 голів у Лізі чемпіонів: топ-5
- Ерлінг Голанд — 27 матчів
- Рууд ван Ністелрой — 42
- Кіліан Мбаппе — 54
- Ліонель Мессі — 55
- Роберт Левандовські — 56
Раніше визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23.
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