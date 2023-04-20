Голанд побив рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Черговий рекорд від норвезького форварда

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі проти Баварії відзначився своїм 35-м голом у Лізі чемпіонів.

Цього сезону Ерлінг має вже 12 голів у головному клубному євротурнірі. Норвежець — найкращий бомбардир поточного розіграшу Ліги чемпіонів, на чотири голи випереджаючи Мохамеда Салаха з Ліверпуля.

Крім того, Голанд став автором чергового рекорду в Лізі чемпіонів. Він швидше за інших в історії турніру дістався позначки у 35 голів — для цього нападникові знадобилися 27 матчів.

Автори найшвидших 35 голів у Лізі чемпіонів: топ-5

Ерлінг Голанд — 27 матчів Рууд ван Ністелрой — 42 Кіліан Мбаппе — 54 Ліонель Мессі — 55 Роберт Левандовські — 56

Раніше визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23.

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