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Голанд побив рекорд результативності у Лізі чемпіонів

Черговий рекорд від норвезького форварда
Сьогодні 15:10 543 0
Голанд побив рекорд результативності у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд у матчі проти Баварії відзначився своїм 35-м голом у Лізі чемпіонів. 

Цього сезону Ерлінг має вже 12 голів у головному клубному євротурнірі. Норвежець — найкращий бомбардир поточного розіграшу Ліги чемпіонів, на чотири голи випереджаючи Мохамеда Салаха з Ліверпуля.

Крім того, Голанд став автором чергового рекорду в Лізі чемпіонів. Він швидше за інших в історії турніру дістався позначки у 35 голів — для цього нападникові знадобилися 27 матчів.

Автори найшвидших 35 голів у Лізі чемпіонів: топ-5

  1. Ерлінг Голанд — 27 матчів
  2. Рууд ван Ністелрой — 42
  3. Кіліан Мбаппе — 54
  4. Ліонель Мессі — 55
  5. Роберт Левандовські — 56

Раніше визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів-2022/23.

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