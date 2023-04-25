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Гаві визначився зі своїм майбутнім у Барселоні

Гаві хоче залишитися у Барселоні
Сьогодні 12:16 270 0
Гаві визначився зі своїм майбутнім у Барселоні
#Барселона, #Гаві, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Хавбек Барселони Гаві визначився зі своїм майбутнім у клубі.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Іспанець у розмові з головним тренером клубу Хаві підтвердив, що не збирається йти з команди наступного літа.

Гаві заявив, що хоче залишитися на багато років, тому що задоволений своєю роллю і хоче лише якнайшвидшої реєстрації його контракту в чемпіонаті Іспанії.

Цього сезону на рахунку 18-річного іспанця один гол і три асисти у 29 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче безплатно підписати Гаві.

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