Гаві визначився зі своїм майбутнім у Барселоні

Гаві хоче залишитися у Барселоні

Хавбек Барселони Гаві визначився зі своїм майбутнім у клубі.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Іспанець у розмові з головним тренером клубу Хаві підтвердив, що не збирається йти з команди наступного літа.

Гаві заявив, що хоче залишитися на багато років, тому що задоволений своєю роллю і хоче лише якнайшвидшої реєстрації його контракту в чемпіонаті Іспанії.

Цього сезону на рахунку 18-річного іспанця один гол і три асисти у 29 матчах Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Челсі хоче безплатно підписати Гаві.