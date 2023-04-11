Лондонці вже зв'язалися з агентом гравця

Лондонський Челсі розраховує безкоштовно отримати гравця Барселони Гаві.

Про це повідомляє AS.

Нагадаємо, що реєстрацію молодого іспанця було скасовано і його поточний контракт закінчується цього літа. У зв'язку з чим багато клубів хочуть спробувати безкоштовно його підписати.

Представники Челсі вже контактували з агентом Гаві, і запропонували йому ключову роль у перспективах нової команди. Іспанець має стати головною зіркою клубу.

Поки що жодних домовленостей між агентом і клубом немає, сторони лише зійшлися на тому, що незабаром зустрінуться знову.

Сам же Гаві незадоволений Барселоною і тією ситуацією, в якій опинився. А Челсі зі свого боку готовий запропонувати гравцеві не тільки серйозний контракт, а й величезний бонус за підписку.

Нагадаємо Челсі хоче зберегти Фелікса.