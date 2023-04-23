МЮ та Ман Сіті вперше зіграють між собою у фіналі Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зустрінуться у фіналі Кубка Англії.
Дербі у вирішальному поєдинку відбудеться вперше в історії.
Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на Вемблі.
🏆 Saturday, 3rd of June, Wembley 🏆— Statman Dave (@StatmanDave) April 23, 2023
Manchester United vs. Manchester City.
This will be the first Manchester Derby in the FA Cup Final.
🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴 pic.twitter.com/TvvnmLHO12
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