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МЮ та Ман Сіті вперше зіграють між собою у фіналі Кубка Англії

Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на Вемблі
Вчора 23:24 238 0
МЮ та Ман Сіті вперше зіграють між собою у фіналі Кубка Англії
Фото: Getty Images
#Кубок Англії, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зустрінуться у фіналі Кубка Англії.

Дербі у вирішальному поєдинку відбудеться вперше в історії.

Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на Вемблі.

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