МЮ та Ман Сіті вперше зіграють між собою у фіналі Кубка Англії

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зустрінуться у фіналі Кубка Англії.

Дербі у вирішальному поєдинку відбудеться вперше в історії.

Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на Вемблі.

🏆 Saturday, 3rd of June, Wembley 🏆



Manchester United vs. Manchester City.



This will be the first Manchester Derby in the FA Cup Final.



🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴 pic.twitter.com/TvvnmLHO12