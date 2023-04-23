Головне
Девіс нокаутував Гарсію в 7-му раунді
Сьогодні 07:30 3196
Трабзонспор хоче підписати Довбика
Сьогодні 13:40 143
Шовковський замість Луческу – вирок системі клубу. 4 висновки після матчу Динамо – Шахтар
Сьогодні 12:48 561
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань
Сьогодні 10:57 5661
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Сьогодні 09:21 1964
Маневська здобула три срібні медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 08:56 326
Черкашин достроково переміг мексиканця в андеркарді поєдинку Девіс - Гарсія
Сьогодні 08:39 598
Шевадзуцький достроково програв Баколе у 3 раунді
Сьогодні 08:24 1938
Сльози Зінченка: 5 потенційних випадків, коли Сашко знову заплаче
Сьогодні 08:00 592
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:48 2507
Прямі трансляції

Трабзонспор хоче підписати Довбика

Сьогодні 13:40 143 0
Трабзонспор хоче підписати Довбика
#Трабзонспор, #Артем Довбик

Джерело - sport.ua.

Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик у літнє трансферне вікно може перебратися до турецької Суперліги.

Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Інтерес до футболіста відновив Трабзонспор, який намагався домовитися про трансфер Довбика влітку минулого року та взимку нинішнього.

Після нещодавньої поразки від Сівасспора (1:4) новоспечений головний тренер Трабзонспора Ненад Б'єлиця провів переговори з керівництвом та селекціонерами клубу, на яких обговорювалися варіанти посилення складу на наступний сезон.

В результаті було визначено три пріоритетні кандидатури. Під першим номером у шорт-листі Трабзонспора опинився Артем Довбик, під другим - словенський хавбек Міха Зайц із Фенербахче, під третім – турецький голкіпер Ерсін Дестаноглу із Бешикташа.

У Трабзонспорі розраховують, що домовитися щодо Довбика цього разу буде простіше, бо контракт форварда із Дніпром-1 діє до 31 грудня.

Цього сезону Довбик зіграв 29 матчів за Дніпро-1 у всіх турнірах, відзначившись 23 голами та 5 асистами.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: розклад змагань 5661
Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО Андрієвський шикарним голом зі штрафного вирвав нічию для Динамо в матчі з Шахтарем - ВІДЕО 2643
Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО Степаненко відкрив рахунок у матчі Динамо - Шахтар завдяки ляпу Нещерета - ВІДЕО 5545
Девіс нокаутував Гарсію в 7-му раунді Девіс нокаутував Гарсію в 7-му раунді 3197
Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо Шовковський виконуватиме обов'язки головного тренера Динамо 3706
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 2507
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42196
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25499
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23183
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 17307
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 42780
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68365