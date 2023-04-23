Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик у літнє трансферне вікно може перебратися до турецької Суперліги.

Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Інтерес до футболіста відновив Трабзонспор, який намагався домовитися про трансфер Довбика влітку минулого року та взимку нинішнього.

Після нещодавньої поразки від Сівасспора (1:4) новоспечений головний тренер Трабзонспора Ненад Б'єлиця провів переговори з керівництвом та селекціонерами клубу, на яких обговорювалися варіанти посилення складу на наступний сезон.

В результаті було визначено три пріоритетні кандидатури. Під першим номером у шорт-листі Трабзонспора опинився Артем Довбик, під другим - словенський хавбек Міха Зайц із Фенербахче, під третім – турецький голкіпер Ерсін Дестаноглу із Бешикташа.

У Трабзонспорі розраховують, що домовитися щодо Довбика цього разу буде простіше, бо контракт форварда із Дніпром-1 діє до 31 грудня.

Цього сезону Довбик зіграв 29 матчів за Дніпро-1 у всіх турнірах, відзначившись 23 голами та 5 асистами.