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Гвардіола: Якщо хочете виграти ЛЧ, то повинні перемогти Реал

У минулому сезоні Манчестер Сіті вилетів від Реала у півфіналі
Сьогодні 21:26 297 0
Гвардіола: Якщо хочете виграти ЛЧ, то повинні перемогти Реал
Фото: AFP
#Жузеп Гвардіола, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Команда, яка хоче виграти Лігу чемпіонів має перемагати Реал.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузем Гвардіола.

"У Реала 11 півфіналів за 13 років, тому знімаю капелюха. Усі клуби у світі мають відчуття, що якщо хочете виграти цей турнір, то повинні перемогти Реал. Раніше такою командою була Барселона, тепер це Реал, - сказав Гвардіола.

У минулому сезоні Манчестер Сіті вилетів від Реала у півфіналі.

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