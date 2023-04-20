Гвардіола: Якщо хочете виграти ЛЧ, то повинні перемогти Реал

Команда, яка хоче виграти Лігу чемпіонів має перемагати Реал.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузем Гвардіола.

"У Реала 11 півфіналів за 13 років, тому знімаю капелюха. Усі клуби у світі мають відчуття, що якщо хочете виграти цей турнір, то повинні перемогти Реал. Раніше такою командою була Барселона, тепер це Реал, - сказав Гвардіола.