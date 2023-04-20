Гвардіола: Якщо хочете виграти ЛЧ, то повинні перемогти Реал

Джерело - Чемпіон.
Команда, яка хоче виграти Лігу чемпіонів має перемагати Реал.
Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузем Гвардіола.
"У Реала 11 півфіналів за 13 років, тому знімаю капелюха. Усі клуби у світі мають відчуття, що якщо хочете виграти цей турнір, то повинні перемогти Реал. Раніше такою командою була Барселона, тепер це Реал, - сказав Гвардіола.
У минулому сезоні Манчестер Сіті вилетів від Реала у півфіналі.
🗣️ “11 semi-finals in 13 years so hats off. If you want to win this competition you have to beat Real Madrid. Before it was Barcelona, now it’s Real Madrid.”— Football Daily (@footballdaily) April 20, 2023
Pep Guardiola says the feeling is that if you beat Real Madrid, you will win the UEFA Champions League. 💪 pic.twitter.com/x0qevkHDkj
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