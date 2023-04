Гвардіола: Якщо хочете виграти ЛЧ, то повинні перемогти Реал

Команда, яка хоче виграти Лігу чемпіонів має перемагати Реал.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузем Гвардіола.

У минулому сезоні Манчестер Сіті вилетів від Реала у півфіналі.

🗣️ “11 semi-finals in 13 years so hats off. If you want to win this competition you have to beat Real Madrid. Before it was Barcelona, now it’s Real Madrid.”



Pep Guardiola says the feeling is that if you beat Real Madrid, you will win the UEFA Champions League. 💪 pic.twitter.com/x0qevkHDkj