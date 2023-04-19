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Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі

CAS поставив крапку у справах про договірні матчі ФК Суми
Сьогодні 19:36 625 0
Український футболіст отримав дискваліфікацію за договірні матчі
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #Дурай, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Ексгравець ФК Суми Тарас Дурай програв апеляцію Українській асоціації футболу в CAS.

Про це повідомляє УАФ.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні залишивши апеляційну скаргу футболіста без задоволення, а рішення Апеляційного комітету УАФ від 1 грудня 2020 року без змін.

Відзначимо, що Дурай у 2019 році отримав довічну дискваліфікацію. Згодом КДК УАФ заборонив футболісту Тарасу Дураю здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на три роки. Згодом Апеляційний комітет УАФ залишив рішення КДК УАФ без змін.

Раніше CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність.

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