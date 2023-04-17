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CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність

Остання інстанція ухвалила рішення
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CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
#Олександр Севідов

Джерело - УАФ.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) виніс рішення щодо наставника Олександра Севідова у справі про договірні матчі команди Суми.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Українська асоціація футболу повідомляє, що CAS залишив без змін рішення Апеляційного комітету УАФ, який довічно заборонив Севідову займатися будь-якою футбольною діяльністю (спортивною, адміністративною та іншою).

Сам Севідов, який у Сумах обіймав посаду консультанта тренерського штабу, неодноразово заперечував свою провину.

Справа триває з 2019 року, коли ФК Суми було позбавлено професійного статусу за договірні матчі. Крім того, різні дискваліфікації за договірняки отримали тренери, гравці та функціонери клубу.

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