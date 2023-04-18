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Спаллетті: Ми відрепетирували серію пенальті

Лучано Спаллетті прокоментував матч проти Мілана
Сьогодні 11:15 238 0
Спаллетті: Ми відрепетирували серію пенальті
Фото - gettyimages
#Мілан, #Наполі, #Спаллетті

Джерело - football24.ua.

Наполі підготувався до матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Мілан грає в сучасний, тотальний футбол. Піолі – чудовий тренер, і він показав нам це, вигравши Серію А. Він може замінити 10 гравців, і його команда все одно покаже чудову гру.

Говорити про майбутнє Скудетто як про доконаний факт означає не вірити, що ми здатні на більше. У грі з Міланом ми нічим не ризикуємо, тільки нескінченним щастям.

Ми відрепетирували пенальті. Якщо справа дійде до післяматчевої серії, першими битимуть найкращі гравці.

Дискваліфікація Кіма і Замбо-Ангісса? Жуан Жезус готовий зіграти. У Ндомбеле не так багато ігрового часу в цьому сезоні, а в Ельмаса більше атакувальних характеристик, він не той, хто привносить баланс. Ми втратили двох гравців, але посилилися Осімхеном – він компенсує їхню відсутність", – відзначив Спаллетті.

Перший матч між Міланом і Наполі завершився з рахунком 1:0 на користь "россонері". Матч-відповідь у Неаполі буде зіграно у вівторок, 18 квітня.

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