Спаллетті: Ми відрепетирували серію пенальті

Наполі підготувався до матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це розповів головний тренер неаполітанців Лучано Спаллетті.

"Мілан грає в сучасний, тотальний футбол. Піолі – чудовий тренер, і він показав нам це, вигравши Серію А. Він може замінити 10 гравців, і його команда все одно покаже чудову гру.

Говорити про майбутнє Скудетто як про доконаний факт означає не вірити, що ми здатні на більше. У грі з Міланом ми нічим не ризикуємо, тільки нескінченним щастям.

Ми відрепетирували пенальті. Якщо справа дійде до післяматчевої серії, першими битимуть найкращі гравці.

Дискваліфікація Кіма і Замбо-Ангісса? Жуан Жезус готовий зіграти. У Ндомбеле не так багато ігрового часу в цьому сезоні, а в Ельмаса більше атакувальних характеристик, він не той, хто привносить баланс. Ми втратили двох гравців, але посилилися Осімхеном – він компенсує їхню відсутність", – відзначив Спаллетті.