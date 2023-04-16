Луческу: Хочу, щоб Динамо боролося за титул цього сезону

Київське Динамо продовжує боротьбу за трофей у чемпіонаті України.

Про це заявив головний тренер команди Мірча Луческу.

"Я хочу, щоб моя команда боролася за титул цього сезону.

Якщо ви не ставите високих цілей, чому б вам не перестати грати? Про тиск за результат, враховуючи ситуацію поза полем, годі й казати. Умови незвичайні. Матчі мають бути завершені до заходу сонця, можуть бути перервані сигналами тривоги.

Ми намагаємось зберегти футбол та змагання, ми хочемо, щоб люди цікавилися футболом та відчували зв'язок із командами та гравцями, коли все закінчиться. Я знав правила ще до початку сезону, я знав, що так буде", - сказав Луческу.