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Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 16:53 201 0
Динамо не змогло переграти Рух у 21 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру УПЛ львівський Рух вдома зіграв внічию з київським Динамо.

Матч завершився з рахунком 1:1. Рахунок у матчі відкрив нападник киян Владислав Ванат. Рух відігрався наприкінці першого тайму завдяки м'ячу Олексія Довгого. 

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 14 квітня

Рух - Динамо 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 16 Ванат, 1:1 - 40 Довгий

Рух: Паньків, Роман, Слюсар, Дідик (Холод, 11), Лях, Підгурський, Климчук, Довгий (Притула, 70), Мисик (Альваренга, 70), Соломон, Таллес (Карабін, 88).

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Лонвейк (Андрієвський, 64), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський, Беніто (Царенко, 46) – Ванат (Рамірес, 64).

Попереджені: Довгий (45+1), Климчук (63), Притула (81) – Попов (13), Дячук (19), Андрієвський (65).

Раніше Минай мінімально переграв Кривбас, а Колос здолав Інгулець.

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