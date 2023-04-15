Челсі Мудрика прийме Брайтон, Евертон Миколенка зіграє з Фулгемом: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 квітня, відбудеться 7 матчів у межах 31-го туру АПЛ.
Брентфорд Єгора Ярмолюка завітає в гості до Вулвергемптона, Евертон, за який виступає Віталій Миколенко прийме Фулгем.
Челсі з Михайлом Мудриокм зіграє проти Брайтона, а також Борнмут Іллі Забарного зустрінеться з Тоттенгемом.
Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 15 квітня
14:30 Астон Вілла - Ньюкасл
17:00 Вулвергемптон - Брентфорд
17:00 Евертон - Фулгем
17:00 Саутгемптон - Крістал Пелес
17:00 Тоттенгем - Борнмут
17:00 Челсі - Брайтон
19:30 Манчестер Сіті - Лестер
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