Челсі Мудрика прийме Брайтон, Евертон Миколенка зіграє з Фулгемом: розклад матчів АПЛ

У межах 31-го туру АПЛ відбудеться 7 матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 квітня, відбудеться 7 матчів у межах 31-го туру АПЛ.

Брентфорд Єгора Ярмолюка завітає в гості до Вулвергемптона, Евертон, за який виступає Віталій Миколенко прийме Фулгем.

Челсі з Михайлом Мудриокм зіграє проти Брайтона, а також Борнмут Іллі Забарного зустрінеться з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 15 квітня

14:30 Астон Вілла - Ньюкасл

17:00 Вулвергемптон - Брентфорд

17:00 Евертон - Фулгем

17:00 Саутгемптон - Крістал Пелес

17:00 Тоттенгем - Борнмут

17:00 Челсі - Брайтон

19:30 Манчестер Сіті - Лестер

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