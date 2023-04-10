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Стало відомо, чому Павелко не поїхав на Конгрес УЄФА

Віктор Вацко прокоментував переобрання президента УАФ Андрія Павелка до виконавчого комітету УЄФА.
Вчора 22:27 192 0
Стало відомо, чому Павелко не поїхав на Конгрес УЄФА
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА, #Віктор Вацко

Джерело - Чемпіон.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко не зміг виїхати з України на Конгрес УЄФА.

Про це розповів український журналіст Віктор Вацко.

"Найголовніша подія минулого тижня - Павелко був переобраний членом виконкому УЄФА. Конгрес проходив 4-5 квітня у Лісабоні. А у Києві у ці ж дні повинні були пройти слухання апеляції Павелка на судове рішення про відсторонення його від обов’язків президента УАФ до 13 травня.

Але слухання скасували, оскільки Павелко не зміг з’явитися до суду, бо захворів на ковід. До Лісабона Павелко не полетів, теж посилаючись на ковід, а не тому, що, як стверджують обізнані люди, має заборону на виїзд з України.

Ви просто уявіть: вибори у виконком УЄФА, а одному із кандидатів керівництво його ж рідної країни забороняє покидати цю країну. І не просто так забороняє, а через проблеми з законом. Не солідно.

А ковід - солідно", - сказав Вацко.

Раніше Павелка переобрали у виконком УЄФА.

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