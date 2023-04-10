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Шаблій: Хлань – не Роналду, щоб ставити якісь умови

Вадим Шаблій прокоментував інформацію, що півзахисник Зорі Максим Хлань не грає і не тренується з командою через відмову продовжувати контракт.
Сьогодні 21:52 72 0
Шаблій: Хлань – не Роналду, щоб ставити якісь умови
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Хлань, #Вадим Шаблій

Джерело - fanday.net.

Півзахисник Зорі Максим Хлань не показав достатній рівень футболу, щоб вимагати трансфер у європейський клуб.

Про це розповів футбольний агент Вадим Шаблій.

"Жодної заруби у Хланя зі мною немає. Коли потрібно, ми з ним зідзвонюємося та спілкуємося. Я з ним не сварився. Це взагалі якась дезінформація. Він веде переговори, насамперед, із Зорею, у мене з ним жодних проблем немає.

Хлань не хоче підписувати контракт із Зорею, це його бажання. Може, він бачить для себе краще продовження кар’єри в Європі.

Він не просив мене знайти йому клуб у Європі. Думаю, у всіх футболістів є бажання проявити себе в Україні та виїхати у сильніші чемпіонати. Але щоб він поставив мені умови, не зігравши певної кількості матчів і не зробивши статистики, такого не буде. Я не всесильний. Хлань сьогодні не Кріштіану Роналду, щоби ставити якісь умови.

Він перебуває в команді, яка завжди ставить перед собою завдання і бореться за медалі, і Хлань, провівши лише вісім матчів, каже: "Я хочу в Європу". Ви собі це так уявляєте? Куди в Європу: в Латвію, Литву, Іспанію, Італію чи на заробітки в Польщу? Є різна Європа.

Так, Хлань непоганий хлопець, має хороші футбольні якості, але на сьогодні він ще себе не проявив так, щоб усі ставали в чергу і хотіли його забрати. Тож для мене це стало несподіванкою.

Хлань не мій клієнт, але я брав участь у його переході до Зорі. Саме я порекомендував його у Зорю. Але завдань мені точно ніхто не ставив.

Навіщо Зорі, яка розвиває та продає футболістів, гравець, який не хоче підписувати контракт? Вони розвиватимуть інших футболістів, яких можна буде продати. Це моя логіка, а справжню причину не знаю.

Усі кажуть, що Хланя образили. Ніхто його не ображав. Максимові давали шанси, підпускали до основи. Клуб хоче робити проєкт та готовий до діалогу. Наскільки я знаю, у Хланя із Зорею не ладнаються переговори, але я в них не беру участі, тому деталей не знаю, - сказав Шаблій.

Раніше Зоря перевела Хланя у дубль.

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