Зоря перевела Хланя у дубль

Джерело - zaryalg.com.
Півзахисника Зорі Максима Хланя переведено в дубль.
Про це повідомляє zaryalg.com.
Хлань хоче продовжити кар’єру в іншій команді, а його контракт із луганським клубом закінчується 31 грудня. Через три місяці будь-яка команда зможе підписати з ним попередній контракт, щоб він перейшов як вільний агент.
Зоря пропонувала йому контракт на кращих умовах, але Хлань має намір піти вже у літнє трансферне вікно.
Хлань перебрався у луганський клуб взимку 2021 року з Карпат. У поточному сезоні Хлань зіграв у складі Зорі 8 матчів і віддав 2 результативні передачі.
Раніше Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ.