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Зоря перевела Хланя у дубль

20-річного гравця відсторонено від першої команди через те, що він відмовляється продовжувати контракт із клубом.
Сьогодні 17:52 157 0
Зоря перевела Хланя у дубль
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Хлань

Джерело - zaryalg.com.

Півзахисника Зорі Максима Хланя переведено в дубль.

Про це повідомляє zaryalg.com.

Хлань хоче продовжити кар’єру в іншій команді, а його контракт із луганським клубом закінчується 31 грудня. Через три місяці будь-яка команда зможе підписати з ним попередній контракт, щоб він перейшов як вільний агент.

Зоря пропонувала йому контракт на кращих умовах, але Хлань має намір піти вже у літнє трансферне вікно.

Хлань перебрався у луганський клуб взимку 2021 року з Карпат. У поточному сезоні Хлань зіграв у складі Зорі 8 матчів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ.

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