Коман: Баварія може перемогти Манчестер Сіті

Гравці Баварії мають зробити все, щоб перемогти Манчестер Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів вінгер мюнхенського клубу Кінгслі Коман.

"Ми виграли всі матчі Ліги чемпіонів цього сезону. Це трохи дивно, адже ми грали проти таких хороших команд.

Манчестер Сіті з Ерлінгом Голандом став ще кращим в атаці, плюс у них багато хороших гравців на флангах. Вони мають дуже згуртовану команду, як і в нас.

Ми повинні захищатися з великою кількістю енергії й бути дуже вмотивованими, грати з впевненістю, бажанням і просто віддавати все заради перемоги. Якщо ми у формі, все може статися. Ми знаємо, що можемо перемогти, але маємо зробити все для цього", — сказав Коман.