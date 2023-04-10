Джерело - Чемпіон.
Атакувальний хавбек Зорі Максим Хлань опинився у неприємній ситуації через відмову продовжувати контракт з клубом.
Про це розповів Максим Гіленко в етері ТаТоТаке.
"Хлань не тренується з Зорею U-19. Він все ж тренується з основною командою. Але тренуваннями це не назвеш. Він просто приходить у призначений час, як і всі. Але поки всі тренуються, він просто намотує кола. Його не залучають до справжнього тренувального процесу.
Наскільки я розумію, каменем спотикання стало те, що Хлань очікував від Вадима Шаблія, що він знайде йому європейський клуб, і тоді буде підписана домовленість з Шаблієм. Клубу, який задовольняв би інтереси Хланя, не знайдено. Тому пішли у зарубу з сірим кардиналом луганського клубу, не продовжують контракт", – сказав Гіленко.
Хлань перебрався у луганський клуб взимку 2021 року з Карпат. У поточному сезоні Хлань зіграв у складі Зорі 8 матчів і віддав 2 результативні передачі.
Раніше Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ.