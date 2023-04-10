Атакувальний хавбек Зорі Максим Хлань опинився у неприємній ситуації через відмову продовжувати контракт з клубом.

Про це розповів Максим Гіленко в етері ТаТоТаке.

"Хлань не тренується з Зорею U-19. Він все ж тренується з основною командою. Але тренуваннями це не назвеш. Він просто приходить у призначений час, як і всі. Але поки всі тренуються, він просто намотує кола. Його не залучають до справжнього тренувального процесу.

Наскільки я розумію, каменем спотикання стало те, що Хлань очікував від Вадима Шаблія, що він знайде йому європейський клуб, і тоді буде підписана домовленість з Шаблієм. Клубу, який задовольняв би інтереси Хланя, не знайдено. Тому пішли у зарубу з сірим кардиналом луганського клубу, не продовжують контракт", – сказав Гіленко.