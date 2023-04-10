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Стало відомо, чому Зоря відсторонила Хланя

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Сьогодні 18:46 265 0
Стало відомо, чому Зоря відсторонила Хланя
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Хлань

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний хавбек Зорі Максим Хлань опинився у неприємній ситуації через відмову продовжувати контракт з клубом.

Про це розповів Максим Гіленко в етері ТаТоТаке.

"Хлань не тренується з Зорею U-19. Він все ж тренується з основною командою. Але тренуваннями це не назвеш. Він просто приходить у призначений час, як і всі. Але поки всі тренуються, він просто намотує кола. Його не залучають до справжнього тренувального процесу.

Наскільки я розумію, каменем спотикання стало те, що Хлань очікував від Вадима Шаблія, що він знайде йому європейський клуб, і тоді буде підписана домовленість з Шаблієм. Клубу, який задовольняв би інтереси Хланя, не знайдено. Тому пішли у зарубу з сірим кардиналом луганського клубу, не продовжують контракт", – сказав Гіленко.

Хлань перебрався у луганський клуб взимку 2021 року з Карпат. У поточному сезоні Хлань зіграв у складі Зорі 8 матчів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ.

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