Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув мінімальну перемогу над Зорею в межах 20-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Ріфет Капич.
Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 квітня
Кривбас - Зоря 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 50 Капич
Кривбас: Кліщук, Якимець, Рябов, Безкоровайний, Дібанго, Банада, Приходько, Задерака (Опанасенко 90+4), Капіч (Стецьков 88), Татарков (Луньов 71), Микитишин (Понєдєльнік 46).
Запасні: Сарнавський, Хома, Шевченко, Кораблін, Карпусь.
Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Шахов 64), Булеца (Полегенько 87), Русин (Хахльов 87), Антюх (Вантух 70), Мішньов (Погорілий 64).
Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Гулько, Мороховець, Бурда, Нагнойний
Жовті картки: Татарков 38, Антюх 42, Приходько 44, Задерака 64, Банада 85
Раніше Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм.