Кривбас мінімально здолав Зорю в 20 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Ріфет Капич

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Зорею в межах 20-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Ріфет Капич.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 квітня

Кривбас - Зоря 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 50 Капич

Кривбас: Кліщук, Якимець, Рябов, Безкоровайний, Дібанго, Банада, Приходько, Задерака (Опанасенко 90+4), Капіч (Стецьков 88), Татарков (Луньов 71), Микитишин (Понєдєльнік 46).

Запасні: Сарнавський, Хома, Шевченко, Кораблін, Карпусь.

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Шахов 64), Булеца (Полегенько 87), Русин (Хахльов 87), Антюх (Вантух 70), Мішньов (Погорілий 64).

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Гулько, Мороховець, Бурда, Нагнойний

Жовті картки: Татарков 38, Антюх 42, Приходько 44, Задерака 64, Банада 85

Раніше Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм.