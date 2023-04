Чалханоглу та Шкриньяр пропустять матч Інтера з Бенфікою

Два гравці Інтера не зіграють з Бенфікою у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Через травми не будуть доступними захисник Мілан Шкриняр та хавбек Хакан Чалханоглу.

Перший не грає з 14 березня, другий після міжнародної паузи ще не потрапляв у заявку команди.

#Inter, rifinitura per il #Benfica: #Skriniar e #Calhanoglu a parte, non saranno a disposizione.

Partenza per il Portogallo alle 15 pic.twitter.com/n50hzr7ogm