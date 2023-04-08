Луческу: Ні до кого немає такого упередженого ставлення як до Динамо

Київське Динамо програло Інгульцю через дві критичні помилки Катерини Монзуль.

Про це заявив головний тренер киян Київ Мірча Луческу.

"Чи є ще в Динамо шанси на золоті медалі в цьому чемпіонаті? Динамо - клуб із традиціями, з історією, це символ українського футболу. Ця команда не має права бути без медалей або без єврокубків. Але повторю те, що вже говорив не раз: ми втратили 14 гравців. Причини були різні - війна, травми, трансферна політика. Забарний, Миколенко, Шапаренко, Вербич, Вітіньо, де Пена, Бесєдін, Кендзьора тощо. Це все ключові виконавці. Багато хто не захотів тут виступати через війну. Це нормально, по-людськи я їх розумію: у них сім’ї, діти. Але треба розуміти, що тепер нам потрібен час, щоб перебудувати команду. Ми даємо шанс молоді, яка вже підходить до рівня першої команди. Ми крок за кроком йдемо до своєї мети.

Крім того, ви бачите, як нас судять. Я не бачив такого упередженого суддівства ні по відношенню ні до якої іншої команди в цьому чемпіонаті. Тому ж Інгульцю ми програли через дві критичні помилки Катерини Монзуль.

Або взяти ситуацію з Буяльським. Матч із Дніпром-1 був таким, що в ньому на високому рівні була не тільки інтенсивність гри, а й емоції. І такі емоції зрозумілі. Нормальний арбітр у такій ситуації промовчить, навіть якщо футболіст щось на нього скаже. Три матчі дискваліфікації для Буяльського - це занадто багато, такого не повинно було статися. Це наш найкращий футболіст, вони знали, кого карають.

Але, повторюся, Динамо не може перебувати на тому місці в турнірній таблиці, на якому воно зараз перебуває, і не може демонструвати той рівень гри, який зараз ми показуємо. Дуже розраховуємо на повернення Буяльського і Караваєва, це наші найдосвідченіші футболісти. Вони принесуть багато користі.

У нас є ще 10 матчів, тому ми продовжуємо боротьбу", - сказав Луческу.