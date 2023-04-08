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Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм

Кияни здобули домашню перемогу в 20-у турі УПЛ
Сьогодні 14:54 77 0
Царенко та Ванат принесли Динамо перемогу над Минаєм
#Динамо Київ, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло перемогу над Минаєм у межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0. Голами відзначилися Царенко та Ванат.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 8 квітня

Динамо Київ - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Царенко, 2:0 - 62 Ванат

Склади команд:

Динамо: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак (Вівчаренко 72), Сидорчук, Лонвейк, Беніто (Гармаш 61), Царенко (Перріс 72), Шепелєв (Рамірес 82), Ванат (Яцик 82).

Запас: Моргун, Боль, Андрієвський, Малиш, Сирота, Волошин, Рамадані.

Минай: Бандура, Гончар, Мельник, Нємчанінов (Рогозинський 82), Кравчук, Булеза - Вітенчук (Петько 65), Шишка (Горін, 46), Гечев (Воробчак 46), Коломоєць (Вишневський 65), Твердохліб.

Запас: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Паламар, Трубочкін, Колесник.

Жовті картки: Горін 57, Яцик 83

Напередодні Ворскла здолала Інгулець.

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