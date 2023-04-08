Футбольний радник ПСЖ Кампуш збереже свою посаду

Парижани не будуть звільняти Луїша Кампуша

Джерело - Чемпіон.

Футбольний радник ПСЖ Луїш Кампуш займається плануванням майбутнього паризького клубу, попри чутки про його звільнення.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Проєкт Кампуша у ПСЖ є розрахований на середню та довгострокову перспективу.

Першим трансфером ПСЖ у літнє трансферне вікно стане підписання захисника Інтера Мілана Шкриняра. Словак покине міланський клуб на правах вільного агента та приєднається до парижан.