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Моурінью, Зідан та Анчелотті увійшли до ради УЄФА, яка займатиметься переглядом правил футболу

Критерії для членства полягали на основі видатних успіхів у спорті
Сьогодні 11:15 217 0
Моурінью, Зідан та Анчелотті увійшли до ради УЄФА, яка займатиметься переглядом правил футболу
#Зінедін Зідан, #Моурінью, #УЄФА, #Ріо Фердінанд, #Гарет Саутгейт, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

УЄФА створила нову консультативну раду яка займатиметься переглядом правил футболу.

Про це повідомляє The Times.

Критерії для членства полягали на основі видатних успіхів у спорті та міжнародної репутації.

Вимоги - виграш серйозного турніру за ігрову/тренерську кар’єру та 100+ матчів на міжнародному рівні.

Вже є як мінімум 20 підтверджених осіб, серед яких Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Зінедін Зідан, Ріо Фердінанд та Гарет Саутгейт.

Представлення комітету відбудеться 24 квітня, його очолить Звонимир Бобан, а допомагатиме хорвату Роберто Розетті, який відповідає за арбітрів УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА не виключатиме збірну Білорусі з кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

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