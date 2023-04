Моурінью, Зідан та Анчелотті увійшли до ради УЄФА, яка займатиметься переглядом правил футболу

УЄФА створила нову консультативну раду яка займатиметься переглядом правил футболу.

Про це повідомляє The Times.

Критерії для членства полягали на основі видатних успіхів у спорті та міжнародної репутації.

Вимоги - виграш серйозного турніру за ігрову/тренерську кар’єру та 100+ матчів на міжнародному рівні.

Вже є як мінімум 20 підтверджених осіб, серед яких Жозе Моурінью, Карло Анчелотті, Зінедін Зідан, Ріо Фердінанд та Гарет Саутгейт.

Представлення комітету відбудеться 24 квітня, його очолить Звонимир Бобан, а допомагатиме хорвату Роберто Розетті, який відповідає за арбітрів УЄФА.

Gareth Southgate, José Mourinho and Zinedine Zidane are to be among members of a new Uefa advisory board which will aim to tackle issues around the laws of the game, refereeing and the football calendarhttps://t.co/JsUkv57gIf