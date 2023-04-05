УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024

Збірна білорусі продовжить виступи у кваліфікації до Євро-2024

УЄФА не виключатиме збірну Білорусі з кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це повідомляє Sportschau.

На сьогоднішньому Конгресі лише було прийняте рішення про позбавлення країни жіночої першості у віковій категорії U-19.

Важливо: Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024

Президент спілки Александер Чеферін заявив, що в усіх інших аспектах "відбувається моніторинг ситуації".

Напередодні президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було переобрано до складу Виконавчого комітету УЄФА на чотири наступних роки.