УЄФА не виключить збірну Білорусі з відбору Євро-2024

Джерело - sportschau.de.
УЄФА не виключатиме збірну Білорусі з кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє Sportschau.
На сьогоднішньому Конгресі лише було прийняте рішення про позбавлення країни жіночої першості у віковій категорії U-19.
Важливо: Європарламент вимагає не допускати білорусь до кваліфікації Євро-2024
Президент спілки Александер Чеферін заявив, що в усіх інших аспектах "відбувається моніторинг ситуації".
Напередодні президента Української асоціації футболу Андрія Павелка було переобрано до складу Виконавчого комітету УЄФА на чотири наступних роки.