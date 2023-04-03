Вест Гем може запросити Поттера влітку

Екстренер Челсі може замінити Девіда Моєса

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Челсі Грем Поттер знаходиться у сфері інтересів Вест Гема.

Про це повідомляють Transfer News Live.

Лондонський клуб розглядає його запрошення влітку.

Це трапиться, якщо свою посаду покине Девід Моєс, якому дали можливість завершити сезон на чолі "молотобійців".