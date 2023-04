Вест Гем може запросити Поттера влітку

Колишній тренер Челсі Грем Поттер знаходиться у сфері інтересів Вест Гема.

Про це повідомляють Transfer News Live.

Лондонський клуб розглядає його запрошення влітку.

Це трапиться, якщо свою посаду покине Девід Моєс, якому дали можливість завершити сезон на чолі "молотобійців".

🚨 West Ham would consider approaching Graham Potter in the summer when David Moyes’ position at the club is reviewed.



(Source: @Matt_Law_DT) pic.twitter.com/v613VeeMsL