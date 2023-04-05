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Фанати Феєнорда розбили голову Классену предметом з трибуни

Вперше зустріч зупинили вже на 1-й хвилині через задимлення
Сьогодні 23:21 176 0
Фанати Феєнорда розбили голову Классену предметом з трибуни
Фото: Getty Images
#Аякс, #Феєнорд, #Кубок Нідерландів, #Деві Классен

Джерело - Чемпіон.

Півфінальний матч Кубка Нідерландів між Феєноордом та Аяксом був двічі призупинений.

Про це повідомляє ESPN.

Вперше зустріч зупинили вже на 1-й хвилині через задимлення більшої частини поля після того, як фанати почали застосовувати піротехніку.

Невдовзі матч відновили, і команди відіграли трохи більше години.

На 62-й хвилині півзахиснику Аякса Деві Классену до крові розбили голову предметом, кинутим з трибун.

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