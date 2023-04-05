Фанати Феєнорда розбили голову Классену предметом з трибуни

Вперше зустріч зупинили вже на 1-й хвилині через задимлення

Джерело - Чемпіон.

Півфінальний матч Кубка Нідерландів між Феєноордом та Аяксом був двічі призупинений.

Про це повідомляє ESPN.

Вперше зустріч зупинили вже на 1-й хвилині через задимлення більшої частини поля після того, як фанати почали застосовувати піротехніку.

Невдовзі матч відновили, і команди відіграли трохи більше години.

На 62-й хвилині півзахиснику Аякса Деві Классену до крові розбили голову предметом, кинутим з трибун.