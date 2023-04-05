Фанати Феєнорда розбили голову Классену предметом з трибуни

Джерело - Чемпіон.
Півфінальний матч Кубка Нідерландів між Феєноордом та Аяксом був двічі призупинений.
Про це повідомляє ESPN.
Вперше зустріч зупинили вже на 1-й хвилині через задимлення більшої частини поля після того, як фанати почали застосовувати піротехніку.
Невдовзі матч відновили, і команди відіграли трохи більше години.
На 62-й хвилині півзахиснику Аякса Деві Классену до крові розбили голову предметом, кинутим з трибун.
The Ajax vs. Feyenoord match has been stopped after Davy Klaassen was hit by an object thrown from the stands. pic.twitter.com/nCneCLJyQF— ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2023