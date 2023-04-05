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Худжамов: Найкращий варіант для Трубіна - Іспанія

Ексгравець Шахтаря розповів про найкращі варіанти продовження кар'єри для Анатолія Трубіна
Сьогодні 19:21 213 0
Худжамов: Найкращий варіант для Трубіна - Іспанія
#Анатолій Трубін, #Шахтар, #Рустам Худжамов

Джерело - Чемпіон.

Голкіперу Шахтаря Анатолію Трубіну потрібно змінювати команду.

Про це заявив колишній воротар "гірників" Рустам Худжамов.

"Думаю, прийшов час. Бо тенденція до того, що український футбол зміниться або зробить квантовий стрибок, який дозволить футболістам, як раніше, не їхати за кордон. Якщо такий стрибок буде - окей, можна залишитися. Але вплив війни дуже великий, економічне становище в країні також. Треба себе спробувати. Але треба розуміти, що не в усіх командах може бути такий великий кредит довіри.

  Актуально: Трубін хоче покинути Шахтар

Іспанський, мабуть, ні, бо там воротарі грають ногами так, як польові - просто фантастика. Маю на увазі, якби його якась команда з Іспанії захотіла б взяти, а там працюють професіонали майже в кожному клубі, які зможуть його за пів року, рік підготувати, вивести на інший рівень в усіх аспектах гри - в принципі можна обирати Іспанію. Франція - там теж своя специфіка. Але зупинюся на тому, що найкращим була б Іспанія. Треба розуміти, що конкуренція там дуже велика, - сказав Худжамов".

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