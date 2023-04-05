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Тухель пояснив поразку Фрайбургу у Кубку Німеччини

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку у матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Фрайбурга (1:2).
Сьогодні 12:13 216 0
Тухель пояснив поразку Фрайбургу у Кубку Німеччини
Фото - gettyimages
#Баварія, #Томас Тухель, #Фрайбург

Джерело - football.ua.

Фрайбург зміг ідеально використати свої моменти у матчі 1/4 фіналу Кубка Німеччини проти Баварії (2:1).

Про це розповів головний тренер мюнхенського клубу Томас Тухель.

"Фрайбург забив два голи після двох ударів по воротах. Не пам'ятаю у суперника інших гольових моментів. У нас були хороші можливості, але завжди чогось не вистачало: останнього пасу, правильного вирішення, точності. Суперник оборонявся дуже глибоко, тому нам не вдавалося чинити тиск на них.

Ми повели у рахунку, потім ще мали два-три моменти, особливо хороший був шанс у Томаса Мюллера. Але ми повинні звинувачувати лише себе. Вилетіти з турніру на стадії чвертьфіналу на своєму полі – величезне розчарування. Ми разом перемагаємо та разом програємо.

Так, мій тренерський штаб мав мало часу, але я несу відповідальність. Нам потрібно проаналізувати, що пішло не так, і підготуватися до наступного матчу", – відзначив Тухель.

Раніше стала відома зарплата Тухеля у Баварії.

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