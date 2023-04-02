Головне
Чорноморець відібрав очки у Шахтаря у 19 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 479
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Сьогодні 16:52 189
Хет-трик Довбика приніс Дніпру-1 перемогу над Металістом у 19 турі УПЛ
Сьогодні 15:52 376
Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 656
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
Сьогодні 12:00 567
Кордіяка та Новіков стали найсильнішими людьми Європи
Сьогодні 11:23 518
Ферстаппен виграв курйозне Гран-прі Австралії
Сьогодні 10:52 343
Ода королю пасів, улюбленцю Венгера та Роналду. Месут Озіл попрощався з футболом
Сьогодні 09:31 799
Джошуа впевнено переміг Франкліна
Сьогодні 05:45 837
Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол, Барселона розгромила Ельче: результати 27 туру Ла-Ліги
Вчора 23:51 1148
Прямі трансляції

Зоря - Рух 3:0: огляд матчу

У складі Зорі голами відзначилися Булеца, Русин та Погорілий
Сьогодні 18:12 90 0
Зоря - Рух 3:0: огляд матчу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
#Зоря, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря святкувала перемогу над львівським Рухом. 

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 2 квітня

Зоря - Рух 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Булеца (пен), 2:0 - 64 Русин, 3:0 - 86 Погорілий

Зоря: Сапутін, Батагов, Імереков, Бутко, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 87), Булеца (Хахльов, 87), Мишньов (Вантух, 59), Антюх (Шахов, 73), Русин (Погорілий, 7)

Рух: Паньків, Роман, Слюбік, Дідик, Лях, Довгий, Таллес, Едсон (Приутла, 60), Клімчук, Карабін (Рунич, 60), Соломон

Попередження: Русин (45+1)

Раніше Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1314
Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО Зінченко дав копняка партнерові по команді після святкування його голу - ВІДЕО 1699
Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту Зінченко віддав передгольовий пас у матчі проти Лідса в АПЛ: відео моменту 3347
Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Челсі з Мудриком поступився Астон Віллі: результати 29 туру АПЛ Арсенал із Зінченком розгромив Лідс, Челсі з Мудриком поступився Астон Віллі: результати 29 туру АПЛ 1214
Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол, Барселона розгромила Ельче: результати 27 туру Ла-Ліги Жирона з Циганковим переграла Еспаньйол, Барселона розгромила Ельче: результати 27 туру Ла-Ліги 1148
Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео 6910
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3529
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108145
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29177
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 9493
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13944 6
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 16796