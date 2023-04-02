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Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ

У складі Зорі голами відзначилися Булеца, Русин та Погорілий
Сьогодні 16:52 189 0
Зоря впевнено перемогла Рух у 19 турі УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
#Зоря, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря святкувала перемогу над львівським Рухом. 

Матч завершився з рахунком 3:0. У складі Зорі голами відзначилися Булеца, Русин та Погорілий.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 2 квітня

Зоря - Рух 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Булеца (пен), 2:0 - 64 Русин, 3:0 - 86 Погорілий

Зоря: Сапутін, Батагов, Імереков, Бутко, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 87), Булеца (Хахльов, 87), Мишньов (Вантух, 59), Антюх (Шахов, 73), Русин (Погорілий, 7)

Рух: Паньків, Роман, Слюбік, Дідик, Лях, Довгий, Таллес, Едсон (Приутла, 60), Клімчук, Карабін (Рунич, 60), Соломон

Попередження: Русин (45+1)

Раніше Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ.

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