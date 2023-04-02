Динамо на виїзді переграло Львів у 19 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло перемогу над ФК Львів у межах 19-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:2. Голами відзначилися Владислав Ванат та Ерік Рамірес.
Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 2 квітня
ФК Львів - Динамо 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Ванат, 0:2 - 87 Рамірес
Склади команд:
Львів: Рибка, Дитятьєв, Габріель, Сасовський (Гільєрме 71), Грисьо, Антоніо, Мільченко, Богунов (В. Михайлів 83), Бугай, Бєляєв (Свржняк 71), Есеола.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Мишенко, Р. Михайлів.
Динамо: Нещерет, Попов, Дячук, Караваєв, Дубінчак, Сидорчук, Шепелєв (Яцик 75), Лонвейк (Волошин 62), Царенко (Гармаш 62), Беніто (Тимчик 81), Ванат (Рамірес 81).
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Боль, Андрієвський, Малиш, Сирота
Жовті картки: Дубінчак 50, Богунов 51, Шепелєв 73, Есеола 74
Напередодні Олександрія розгромила Ворсклу.