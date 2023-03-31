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Голанд пройде тести перед матчем з Ліверпулем

Жузеп Гвардіола прокоментував можливість участі Ерлінга Голанда у грі з Ліверпулем
Сьогодні 20:13 288 0
Голанд пройде тести перед матчем з Ліверпулем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Ерлінг Голанд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - football.ua.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пройде тести перед матчем з Ліверпулем.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Життя — це ризики, і іноді ви повинні прийняти їх. Голанд пройде тести перед Ліверпулем, ще не знаю, чи зіграє він. Ми забили багато голів у цьому сезоні, і він забив неймовірну кількість голів. Але ми завжди забивали багато голів, відколи ми тут", - відзначив Гвардіола.

Раніше Голанд пропустив тренування Манчестер Сіті

Матч Манчестер Сіті - Ліверпуль відбудеться у суботу, 1 квітня. Початок матчу о 14:30 за київським часом.

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