Джерело - football.ua.
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пройде тести перед матчем з Ліверпулем.
Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.
"Життя — це ризики, і іноді ви повинні прийняти їх. Голанд пройде тести перед Ліверпулем, ще не знаю, чи зіграє він. Ми забили багато голів у цьому сезоні, і він забив неймовірну кількість голів. Але ми завжди забивали багато голів, відколи ми тут", - відзначив Гвардіола.
Раніше Голанд пропустив тренування Манчестер Сіті
Матч Манчестер Сіті - Ліверпуль відбудеться у суботу, 1 квітня. Початок матчу о 14:30 за київським часом.