Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд пройде тести перед матчем з Ліверпулем.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Життя — це ризики, і іноді ви повинні прийняти їх. Голанд пройде тести перед Ліверпулем, ще не знаю, чи зіграє він. Ми забили багато голів у цьому сезоні, і він забив неймовірну кількість голів. Але ми завжди забивали багато голів, відколи ми тут", - відзначив Гвардіола.