Екстренер Ліверпуля може очолити Тоттенгем

Брендан Роджерс може замінити Антоніо Конте у Тоттенгемі

Наставник Лестера Брендан Роджерс може очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє talkSPORT.

Наразі він працює вже довгий період із Лестером та фактично досяг стелі розвитку з клубом.

Результати команди йдуть лише вниз, тому подібний розвиток подій може бути корисним для усіх сторін.

Брендан є досвідченим тренером в Англії, колись він працював також у Свонсі та із Ліверпулем.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.