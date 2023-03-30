Екстренер Ліверпуля може очолити Тоттенгем

Джерело - football.ua.
Наставник Лестера Брендан Роджерс може очолити Тоттенгем.
Про це повідомляє talkSPORT.
Наразі він працює вже довгий період із Лестером та фактично досяг стелі розвитку з клубом.
Результати команди йдуть лише вниз, тому подібний розвиток подій може бути корисним для усіх сторін.
Брендан є досвідченим тренером в Англії, колись він працював також у Свонсі та із Ліверпулем.
Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.