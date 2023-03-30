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Екстренер Ліверпуля може очолити Тоттенгем

Брендан Роджерс може замінити Антоніо Конте у Тоттенгемі
Сьогодні 22:37 152 0
Екстренер Ліверпуля може очолити Тоттенгем
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Роджерс, #Тоттенгем

Джерело - football.ua.

Наставник Лестера Брендан Роджерс може очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє talkSPORT.

Наразі він працює вже довгий період із Лестером та фактично досяг стелі розвитку з клубом.

Результати команди йдуть лише вниз, тому подібний розвиток подій може бути корисним для усіх сторін.

Брендан є досвідченим тренером в Англії, колись він працював також у Свонсі та із Ліверпулем.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн розглядається керівництвом лондонського Тоттенгема на вакантну посаду наставника після звільнення італійця Антоніо Конте.

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