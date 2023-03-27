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Тренер Жирони: «Циганков – гравець найвищого рівня

Сьогодні 16:28 101 0
Мічел прокоментував адаптацію українського вінгера Віктора Циганкова у команді
Тренер Жирони: «Циганков – гравець найвищого рівня
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

У Жироні не здивовані високим рівнем українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.

"Віктор – гравець найвищого рівня. Він володіє природним талантом, ефективними індивідуальними вміннями, фізичними та технічними здібностями.

Циганков дуже скромний. У нього хороша спортивна освіта, адже його батько перебував у світі спорту. Він знає, що є речі, які йому потрібно покращити. Він продовжує вчити іспанську. У нього поки немає повної довіри від одноклубників, адже він тільки нещодавно приєднався до Жирони після багатьох років у Динамо.

Ми не були здивовані його рівнем. Сподіваємося цього сезону побачити ще кращу гру у його виконанні", – сказав Мічел.

Нагадаємо, Циганков вдруге потрапив до команди тижня в FIFA 23.

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