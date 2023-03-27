Тренер Жирони: «Циганков – гравець найвищого рівня

У Жироні не здивовані високим рівнем українського вінгера Віктора Циганкова.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Мічел.

"Віктор – гравець найвищого рівня. Він володіє природним талантом, ефективними індивідуальними вміннями, фізичними та технічними здібностями.

Циганков дуже скромний. У нього хороша спортивна освіта, адже його батько перебував у світі спорту. Він знає, що є речі, які йому потрібно покращити. Він продовжує вчити іспанську. У нього поки немає повної довіри від одноклубників, адже він тільки нещодавно приєднався до Жирони після багатьох років у Динамо.

Ми не були здивовані його рівнем. Сподіваємося цього сезону побачити ще кращу гру у його виконанні", – сказав Мічел.