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ФІФА скасувала жеребкування ЧС-2023 U-20

Сьогодні 12:41 174 0
Причиною стало небажання губернатора Балі прийняти ізраїльську делегацію
ФІФА скасувала жеребкування ЧС-2023 U-20
#ФІФА

Джерело - CNN.

ФІФА скасувала церемонію жеребкування групового етапу чемпіонату світу U-20, яка мала відбутися 31 березня на острові Балі.

Про це про це повідомив член виконкому Федерації футболу Індонезії Ар'я Сінулінгга.

Причиною цього стало небажання губернатора Балі прийняти ізраїльську делегацію, окрім цього він виступає проти того, щоб збірна Ізраїлю грала на острові під час самого турніру.

Індонезії загрожують дуже великі штрафи та виключення з турнірів ФІФА на кілька років.

Між Індонезією та Ізраїлем немає офіційних дипломатичних відносин через Пакистан.

Чемпіонат світу має відбутися з 20 травня до 11 червня.

Раніше Джанні Інфантіно був переобраний на посаду президента ФІФА.

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