Мбаппе має намір випередити Платіні в списку бомбардирів збірної Франції

Нещодавно француз увійшов до топ-5 бомбардирів збірної Франції

Джерело - RMC Sport.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе має намір обійти Мішеля Платіні в списку бомбардирів національної команди.

Про це він заявив напередодні матчу з Ірландією в кваліфікації до Євро-2024.

"Це велика честь, але й велика ціль, яку необхідно підкорити. Мішель Платіні - абсолютна легенда, але я продовжу свій шлях, а це означає перевершити Платіні", - сказав Мбаппе.

У матчі 1-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Нідерландів (4:0) Мбаппе зробив дубль і увійшов у топ-5 бомбардирів збірної Франції. Наразі на рахунку Кіліана 38 голів за збірну, до Платіні (41) - три м'ячі.

Сьогодні, 27 березня, в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи Франція завітає в гості до Ірландії.