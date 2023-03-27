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Мбаппе має намір випередити Платіні в списку бомбардирів збірної Франції

Сьогодні 09:39 157 0
Нещодавно француз увійшов до топ-5 бомбардирів збірної Франції
Мбаппе має намір випередити Платіні в списку бомбардирів збірної Франції
Фото: Getty Images
#Кіліан Мбаппе, #Збірна Франції з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - RMC Sport.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе має намір обійти Мішеля Платіні в списку бомбардирів національної команди.

Про це він заявив напередодні матчу з Ірландією в кваліфікації до Євро-2024.

"Це велика честь, але й велика ціль, яку необхідно підкорити. Мішель Платіні - абсолютна легенда, але я продовжу свій шлях, а це означає перевершити Платіні", - сказав Мбаппе.

У матчі 1-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Нідерландів (4:0) Мбаппе зробив дубль і увійшов у топ-5 бомбардирів збірної Франції. Наразі на рахунку Кіліана 38 голів за збірну, до Платіні (41) - три м'ячі.

Сьогодні, 27 березня, в 2-му турі відбору на чемпіонат Європи Франція завітає в гості до Ірландії.

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