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Франція завітає в гості до Ірландії: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 08:35 75 0
Розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Франція завітає в гості до Ірландії: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 1

27 березня

21:45 Австрія - Естонія

21:45 Ірландія - Франція

21:45 Молдова - Чехія

Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп

21:45 Нідерланди Гібралтар

21:45 Польща - Албанія

21:45 Угорщина - Болгарія

21:45 Чорногорія - Сербія

21:45 Швеція - Азербайджан

Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.

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