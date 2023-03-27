Франція завітає в гості до Ірландії: розклад матчів кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з футболу-2024.
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 1
27 березня
21:45 Австрія - Естонія
21:45 Ірландія - Франція
21:45 Молдова - Чехія
Актуально: Кваліфікація Євро-2024: формат, регламент змагань та склад усіх груп
21:45 Нідерланди Гібралтар
21:45 Польща - Албанія
21:45 Угорщина - Болгарія
21:45 Чорногорія - Сербія
21:45 Швеція - Азербайджан
Нагадаємо, у другому турі кваліфікаційному раунді відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу збірна України поступилася Англії.