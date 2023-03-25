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Шевчук: Тренерський штаб збірної України вірить у Коноплянку

Сьогодні 09:11 148 0
В'ячеслав Шевчук прокоментував виклик Євгена Коноплянки у збірну України
Шевчук: Тренерський штаб збірної України вірить у Коноплянку
#Євген Коноплянка, #В'ячеслав Шевчук

Джерело - fanday.net.

Виклик півзахисника Краковії Євгена Коноплянки став несподіваним.

Про це розповів  колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Я написав Жені: якщо потрібна моя допомога, я, в принципі, готовий під'їхати до заявки. Але у нас у команді хороші ліві захисники – Миколенко, Соболь – хороша конкуренція, Матвієнко теж може там зіграти. У нас багато молодих гравців, які справді прогресують.

Виклик Коноплянки для мене був несподіваним, бо він уже якийсь час не виступав за збірну, були деякі труднощі у Шахтарі та Польщі, травма та відновлення. Але тренерський штаб вірить у нього", - сказав Шевчук.

Нагадаємо, що збірна України розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024 матчем проти збірної Англії. Матч відбудеться у неділю, 26 березня.Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Зустріч відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні. Дивитися пряму трансляцію матчу можна онлайн на офіційному мовнику кваліфікації в Україні медіасервісі Megogo.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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