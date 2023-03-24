Ван Гал: Роналду більш командний гравець, ніж Мессі

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду - більш командний гравець ніж хавбек ПСЖ Ліонель Мессі.

Таку думку висловив колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал.

"Це два найкращих гравці своєї ери, складно обирати. У Роналду більше титулів, ніж у Мессі, але у Ліонеля більше індивідуальних нагород. З іншого боку, Роналду більш командний гравець, ніж Мессі".