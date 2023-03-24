Ван Гал: Роналду більш командний гравець, ніж Мессі

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду - більш командний гравець ніж хавбек ПСЖ Ліонель Мессі.
Таку думку висловив колишній головний тренер збірної Нідерландів Луї ван Гал.
"Це два найкращих гравці своєї ери, складно обирати. У Роналду більше титулів, ніж у Мессі, але у Ліонеля більше індивідуальних нагород. З іншого боку, Роналду більш командний гравець, ніж Мессі".
"Я зроблю вибір на користь команди, ніж на користь окремого футболіста. Мессі може бути найкращим гравцем, але потрібно діяти командно", - зазначив Ван Гал.