Де Дзербі, Артета, Гвардіола та Емері можуть стати тренером місяця в АПЛ

АПЛ визначилася з претендентами на звання найкращого тренера березня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Мікель Артета (Арсенал) - 4 матчі, 4 перемоги.

Роберто Де Дзербі (Брайтон) - 3 матчі, 2 перемоги, 1 нічия.

Унаї Емері (Астон Вілла) - 3 матчі, 2 перемоги, 1 нічия.

Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) - 2 матчі, 2 перемоги.

