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В АПЛ зупинятимуть матчі заради футболістів-мусульман

Сьогодні 14:39 151 0
Англійська Прем'єр-ліга продемонструвала солідарність з гравцями
В АПЛ зупинятимуть матчі заради футболістів-мусульман
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - football24.ua.

Рефері отримали рекомендації зупиняти квітневі матчі АПЛ, щоб футболісти-мусульмани могли після заходу сонця попити води або спожити енергетичні гелі.

Про це повідомляє The Athletic.

Це пов'язано з Рамаданом, який розпочався 22 березня і завершиться 20 квітня. Під час посту мусульманам заборонено пити та їсти у світлу пору доби. Серед гравців обмежень суворо дотримуються Мохамед Салах (Ліверпуль), Н'Голо Канте та Веслі Фофана (обидва – Челсі), Ріяд Марез та Ілкай Гюндоган (обидва – Ман Сіті).

На час Рамадану припадають три тури англійського чемпіонату та перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Фонсека може очолити клуб АПЛ.

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