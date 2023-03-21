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Луческу може перейти до французького клубу

Сьогодні 21:09 60 0
Румунський спеціаліст може перебратися до Ліги 1
Луческу може перейти до французького клубу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Ніцца

Джерело - Tribuna.com.

Французька Ніцца визначила Мірчу Луческу з Динамо основним претендентом на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Prosport.

Два-три тижні тому представники Ніцци мали зустріч з Луческу в Польщі. Йому представили проєкт, поговорили з ним про філософію клубу і сказали, що хотіли б розпочати співпрацю якнайшвидше.

77-річний румун попросив почекати з відповіддю до літа. Він пояснив, що не хоче залишати київську команду в умовах війни та перебування на 4-й позиції в УПЛ.

Чинний контракт Луческу з Динамо до 2024 року.

Ніццу зараз очолює Дідьє Дігар. Команда перебуває на 7-й позиції в Лізі 1.

Раніше Луческу заявив, що може піти з Динамо у будь-який момент.

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