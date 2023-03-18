Луческу: Можу піти у будь-який момент

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не тримається за свою посаду у київському клубі.

Про це розповів сам румунський фахівець на пресконференції після матчу із Зорею.

- Скільки матчів ще команда має програти, щоби ви подали у відставку?

- Насправді, проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти у будь-який момент, і я не проти подати у відставку. Але проблема зараз в іншому, цього сезону команда втратила 11 гравців, а не одного. Для того, щоб перебудуватись, потрібен час. Ми не можемо запрошувати нових гравців, ми не можемо за мить перебудувати наш склад. У нас є молоді гравці, але щоби вони дійшли до рівня першої команди, потрібно мати час. Одразу це все зробити неможливо.

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Я думаю, що сьогодні ви бачили майбутні контури команди. Дячук грав в основі, він грав добре. Царенку - 19 років, він теж грає в основі, як і Волошин. Можливо, повернеться до команди Бражко, отже ми маємо будувати нову команду з гравців, яких виховав клуб. Я сподіваюсь на повернення Шапаренка, Буяльського. Якби Буяльський грав сьогодні, то ми мали перемагати, без нього не створювали моменти в атаці.

Ми втратили обох голкиперів (Бущан та Бойко травмовані - прим. ред), ми втратили Кензьору, Забарного, Миколенко, Шапаренка, Циганкова, Бєсєдіна, Вербича, Вітіньо, де Пену. Від нас пішло багато гравців, неможливо створити нову команду за один день, тим більше, з молодих гравців. У нас у складі 11 гравців, молодших за 20 років.