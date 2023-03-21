Срна: Не відпустили Матвієнка в Англію, бо він коштує більше

Микола Матвієнко є прикладом для молодих гравців донецького Шахтаря.

Про це сказав спортивний директор гірників Дарійо Срна.

"Матвієнко мав серйозну пропозицію з Англії, але ми його не відпустили: по-перше, вважаємо, що він коштує більше, а по-друге, він є лідером Шахтаря та збірної України, він - майбутнє нашого клубу та національної команди.

Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, й розглядатимемо або трансфер гравця, або підписання нового контракту.

Можливо, у майбутньому надійде краща пропозиція і він опиниться в одному з топчемпіонатів Європи, а сьогодні Микола Матвієнко багато дає "Шахтарю", поводиться дуже професійно.

Він є прикладом для молодих футболістів: за всі роки виступів у клубі в нього немає жодного вилучення. І цей контракт є нагородою йому як футболісту, як людині, як професіоналу", - сказав Срна.