Срна: Не відпустили Матвієнка в Англію, бо він коштує більше

Джерело - ФК Шахтар.
Микола Матвієнко є прикладом для молодих гравців донецького Шахтаря.
Про це сказав спортивний директор гірників Дарійо Срна.
"Матвієнко мав серйозну пропозицію з Англії, але ми його не відпустили: по-перше, вважаємо, що він коштує більше, а по-друге, він є лідером Шахтаря та збірної України, він - майбутнє нашого клубу та національної команди.
Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, й розглядатимемо або трансфер гравця, або підписання нового контракту.
Можливо, у майбутньому надійде краща пропозиція і він опиниться в одному з топчемпіонатів Європи, а сьогодні Микола Матвієнко багато дає "Шахтарю", поводиться дуже професійно.
Він є прикладом для молодих футболістів: за всі роки виступів у клубі в нього немає жодного вилучення. І цей контракт є нагородою йому як футболісту, як людині, як професіоналу", - сказав Срна.
Брайтон пропонував за 26-річного українця 20 мільйонів євро, але донецький клуб хотів 30.
Раніше Шахтар продовжив контракт з Матвієнком.